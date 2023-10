Alessandra Matteuzzi, la madre dell'ex fidanzato killer scriveva al figlio: «Lei è il diavolo, ma tanto le ricasca tutto addosso»

SENIGALLIA - «Ma proprio questa dovevi andare a incontrare, questa è il diavolo in persona, ma tanto le ricasca tutto sopra, Giovanni». In un messaggio vocale agli atti dell'inchiesta, la madre di Giovanni Padovani, Virginia Centini, si riferiva così a inizio luglio 2022 ad Alessandra Matteuzzi, l'ex fidanzata del figlio che meno di due mesi dopo il 27enne di Senigallia avrebbe ucciso. «Questa pensa che ci ha comprato, con le vestagliette a tua nonna, le camicette a me, i vestitini a te. Fa i c... suoi, hai ragione Giovanni», aggiungeva nell'audio Centini, che è stata sentita nell'aula della Corte di assise nella prima udienza del processo dove il figlio è imputato di omicidio aggravato.

Ancona, festini dei baby vandali tra i resti dell’ex Assam: fuggi fuggi all’arrivo dei carabinieri

Il messaggio della donna con insulti volgari

Nel messaggio la donna si riferisce ad Alessandra con diversi insulti volgari: «Le ho fatto uno squillo stamattina per vedere se mi richiamava, col c...