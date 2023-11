Alessandra Matteuzzi uccisa a martellate dall'ex, Giovanni Padovani chiede la Rems per infermità psichica: 'no' dei giudici

BOLOGNA - Giovanni Padovani, imputato a Bologna per l'omicidio dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, ha chiesto di essere trasferito dal carcere al reparto Rems (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza). La Corte di assise di Bologna ha però negato la possibilità all'uomo, che avrebbe ucciso la 56enne a martellate e colpi di panchina, il 23 agosto 2022, sotto casa, in via dell'Arcoveggio, a Bologna.

Giovanni Padovani, imputato a Bologna per l'omicidio dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, ha chiesto di essere trasferito dal carcere al reparto Rems (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza).

La Corte di assise di Bologna ha però negato la possibilità all'uomo, che avrebbe ucciso la 56enne a martellate e colpi di panchina, il 23 agosto 2022, sotto casa, in via dell'Arcoveggio, a Bologna.

Istanza rigettata

La Corte d'assise ha rigettato l'istanza della difesa, l'avvocato Gabriele Bordoni. Anche la Procura aveva dato parere contrario. I giudici, presidente Domenico Pasquariello, hanno valutato che il trasferimento in una Rems presuppone l'accertamento di un'infermità psichica, su cui è ancora in corso una perizia e che al momento non ci sono elementi per modificare la modalità di restrizione, neppure da una relazione, di metà ottobre, dei sanitari del carcere.