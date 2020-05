Marco ricoverato in Indonesia, Il fratello Federico è in arrivo dall’Australia

SENIGALLIA - Sono arrivati i rinforzi a Bali, dove è ricoverato Marco Raffaeli, il 31enne di Marzocca rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un camion. Il fratello Federico, che vive in Australia, ha ottenuto il permesso per volare in Indonesia e raggiungerlo. Un componente della sua famiglia è lì con lui e questo è di sollievo anche per gli altri parenti che dall’Italia non ci possono muovere a causa dei voli sospesi per il coronavirus. Il fratello di Marco ha documentato parte del viaggio, effettuato nella notte tra mercoledì e giovedì, con un video pubblicato nel gruppo “Riportiamo a casa Marchino”.

Prosegue intanto la raccolta fondi, arrivata ieri a sfiorare gli 80mila euro. Soldi che saranno necessari a saldare il conto dell’ospedale in cui Marco si trova ricoverato in terapia intensiva e potranno servire anche per pagare l’equipe medica, che dovrà scortarlo in volo quando finalmente si sarà stabilizzato e potrà rientrare in Italia. Un volo di stato, messo a disposizione dalla Farnesina, lo riporterà a Roma o a Falconara per consentirgli di raggiungere l’ospedale di Torrette. Intanto però è necessario che migliori. Oggi gli amici hanno organizzato un aperitivo virtuale in occasione del primo Maggio. Si incontreranno in rete dalle 18 alle 22 per “Paghiamo un giro a Marco – a tost for Marco”. «Preparatevi un drink, mettete della buona musica per attirare vibrazioni positive – chiedono gli amici - aprite la pagina della raccolta fondi e donate il costo di un aperitivo per voi e per Marco o quello che potete. Preparate un cartello con scritto questo breve messaggio “Insieme - #riportiamoacasamarchino” e scattatevi una foto o registrate un breve video. A Marchino il 1° Maggio piace passarlo in compagnia, quindi non deludiamolo, partecipiamo tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA