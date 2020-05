Marco è tornato da Bali. Ora la riabilitazione all'ospedale di Torrette

SENIGALLIA - E’ partito ieri mattina da Bali, alle 5.30 ore italiane, il volo militare per riportare a casa Marco Raffaeli, il 31enne rimasto ferito in un incidente stradale. Un toccante video, pubblicato sulla pagina Facebook “Riportiamo a casa Marchino”, immortala il momento della sua partenza. Ad attenderlo all’aeroporto di Falconara, dopo uno scalo a Dubai, c’era ieri sera la famiglia.

Un momento privato ed intimo. I parenti hanno potuto rivedere per la prima volta dopo quel terribile incidente l’amato Marco. Gioia e dolore. Marco finalmente a casa, in Italia. Questo era il primo obiettivo, quello che aveva fatto scattare la raccolta fondi che ha superato i 100mila euro. Marco però è gravemente ferito. I medici indonesiani non si sono sbilanciati sulla sua ripresa e sulla gravità dei postumi dell’incidente. Lo farà un’equipe di Torrette che si prenderà cura della sua riabilitazione, sottoponendolo a tutti gli accertamenti del caso. Un’ambulanza l’ha atteso ieri al Sanzio per il trasferimento. In volo ad assisterlo c’era il medico anestesista Paolo Rondino di Roma e l’infermiere Renzo Donzelli di Piacenza. Insieme a loro anche Federico Raffaeli, il fratello minore, a cui è stato consentito nelle scorse settimane di raggiungerlo dall’Australia dove risiede. Marco Raffaeli, che a Bali gestisce una villa affittando le stanze ai turisti, il 20 aprile è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Un camion l’ha travolto senza rispettare lo stop mentre in motorino stava tornando a casa. E’ entrato in coma e salvo piccoli segnali non si è più ripreso del tutto. E’ comunque stabile seppure grave e ciò gli ha permesso di affrontare il viaggio. «Il ritorno di Marco è una bellissima notizia – le parole del sindaco Mangialardi – tantissime persone si sono mobilitate perché ciò fosse possibile. Ho seguito quotidianamente, in modo riservato, l’evolversi della situazione e sono contenuto di saperlo sottoposto alle cure dei nostri sanitari e finalmente circondato dall’affetto della famiglia e dei tanti amici».

