Marcell Jacobs oggi sposa la sua Nicole. «Ma mio padre non ci sarà, mi ha bidonato»

Marcell Jacobs è pronto per una giornata emozionante che difficilmente dimenticherà: oggi, sabato 17 settembre, l’azzurro doppia medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020, convolerà a nozze con la sua storica fidanzata Nicole Daza. «Gli ospiti saranno 170 ma gli invitati erano molti di più» ha dichiarato l'atleta in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport «Anche mio padre mi ha bidonato».

Un rapporto ancora da ricucire

Lamont Jacobs, questo il nome del padre del campione, aveva abbandonato il figlio da piccolo, lasciandolo da solo insieme alla mamma Viviana. Parlando della sua mancata partecipazione alle nozze, Marcell ha detto: «Non l'ho nemmeno sentito. Per fortuna che già da domenica scorsa sono arrivati dagli Stati Uniti mia nonna, gli zii e alcuni cugini, in tutto sedici persone. Si fermeranno fino a lunedì nell’hotel di mamma». Insomma, un rapporto non totalmente ricucito nonostante i precedenti segnali di riappacificazione.

I dettagli del matrimonio

Molti dei dettagli sulle nozze dello sportivo sono già noti: dalla location a Gardone Riviera nella rinomata Torre di San Marco, al menu che comprende sia crudi di mare che stinco di maiale. Per quanto riguarda invece il vestito di Nicole Daza si vocifera di quattro metri di strascico. Poi i due neo sposi partiranno per un indimenticabile viaggio di nozze a Bali: una fuga d’amore che è stata posticipata, tra l’altro, a causa di una serie di concomitanti impegni sportivi di Jacobs.