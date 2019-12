Laura Torrisi compie 40 anni: bomba sexy a Bali, i suoi fan impazziscono su Instagram

Laura Torrisi compie 40 anni e si presenta in versione bomba sexy. Le foto in bikini della sua vacanza a Bali hanno fatto letteralmente impazzire i fan. Curve mozzafiato per la bella mora che dimostra a tutti come la bellezza non abbia età.

Siciliana, ma pratese d'adozione, nel 1998 partecipa alla cinquantatreesima edizione di Miss Italia. L'anno successivo compare nel film Lucignolo, con la regia di Massimo Ceccherini. Nel 2006 la sua popolarità raggiunge l'apice con la partecipazione dal Grande Fratello.

Nel 2007 ottiene il suo primo ruolo da protagonista sul grande schermo in "Una moglie bellissima", film di Leonardo Pieraccioni, con il quale inizia una storia d'amore. Con l'attore e regista, il 13 dicembre 2010, ha avuto una figlia, Martina. I due poi si sono lasciati nel 2014.

Eccola oggi più in forma che mai, nel giorno del suo compleanno. Quarant'anni e non sentirli. E i fan approvano.

