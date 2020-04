Senigallia, Marco sottoposto a un secondo intervento dopo essere stato investito da un camion in Indonesia

SENIGALLIA Sono 11.600 i chilometri che separano parenti e amici dal Sanglah Hospital di Bali, in Indonesia, dove Marco Raffaeli è ricoverato in gravi condizioni. Il 31enne di Marzocca è stato sottoposto ad un secondo intervento chirurgico dopo l’incidente del 21 aprile in cui è rimasto coinvolto mentre stava rientrando a casa in motorino. Il conducente del camion che l’ha investito non ha rispettato lo stop. Per aiutare la famiglia a pagare le spese sanitarie è stata attivata dagli amici una raccolta fondi che ieri mattina ha superato i 63mila euro.

«In questo momento, dove ognuno di noi si trova rinchiuso in casa con le proprie difficoltà, – racconta Lorenzo Candelaresi, amico di Marco - vedere questa risposta ci riempie il cuore e ci commuove. Sono queste le azioni che ci ricordano la nostra più grande ricchezza, quella di essere parte di una comunità e avere il privilegio di dare tutto quello che siamo in grado di offrire. Nell’attesa di poter rivedere lo splendido sorriso del nostro Marco offriamo un aiuto economico per riportarlo a casa sano e salvo». © RIPRODUZIONE RISERVATA