Travolto da un camion a Bali, oggi il rientro di Marco: poi il trasferimento all'ospedale di Torrette

SENIGALLIA - Atterrerà oggi a Falconara l’aereo che riporterà in patria Marco Raffaeli, il 31enne di Marzocca gravemente ferito dopo un incidente stradale a Balì. Durante il volo, che farà una tappa in Thailandia e una seconda a Dubai, sarà assistito dall’equipe sanitaria diretta dal dottore Paolo Riondino medico anestesista di Roma che nei giorni scorsi aveva raccontato l’emozione di questa nobile impresa. Insieme a lui ci sarà l’infermiere Renzo Donzelli di Piacenza. Hanno atteso in albergo a Balì il giorno della ripartenza, non potendo raggiungere Marco in ospedale per via delle restrizioni sul Covid. Saranno loro però a vigilare su di lui durante il lungo viaggio riportandolo sano e salvo a casa. Una prima vittoria per la famiglia che potrà rivedere il suo Marco. Il volo di Stato è stato messo a disposizione della Farnesina e permetterà così di affidare il ragazzo alle cure dei medici dell’ospedale di Torrette, dove verrà trasferito. Le sue condizioni restano gravi, è stato sedato anche per affrontare meglio il viaggio, ma sono stabili e ciò ha consentito il rimpatrio in sicurezza.

