Nicole Del Curto travolta da un'auto pirata mentre era in vacanza a Bali, è grave: per aiutarla raccolti già 100mila euro

Dramma a Bali. Una gara di solidarietà ha consentito di raccogliere in poche ore quasi 100mila euro. Mobilitazione in Valchiavenna per riportare a casa Nicole Del Curto, 22 anni, travolta da un’auto mentre si trovava in vacanza in Indonesia. L’incidente nella notte tra sabato e domenica. La giovane sarebbe stata investita da un’auto pirata mentre si trovava a bordo di uno scooter, ma le notizie sullo schianto sono ancora frammentarie. Non è in pericolo di vita, le sue condizioni però sono molto gravi: ha riportato fratture multiple al viso e agli arti. Nelle prossime ore dovrà essere operata: due interventi molto costosi che saranno eseguiti nell’ospedale privato dove è stata trasportata subito dopo l’incidente.

L’amica che si trovava con lei ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma «Gofundme», l’appello è stato condiviso dal sindaco di Chiavenna, Luca Della Bitta, dove abita la giovane e da quello di Piuro, Omar Iacomella. «La raccolta avviata dall’amica di Nicole è affidabile- spiega Della Bitta - e chi lo desidera può essere di aiuto alla famiglia per sostenere le spese mediche che dovranno essere affrontate nelle prossime settimane.