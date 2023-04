OSIMO - Una cabina elettrica abbattuta da un’auto pirata in via De Gasperi, in rione Sacra Famiglia. Da domenica scorsa i calcinacci sparsi sono stati raccolti dalla Dea, l’azienda di Astea Spa che si occupa di distribuzione elettrica, i cui operatori hanno cercato di rispristinare la sicurezza del luogo vista la presenza accanto di un marciapiede e di una panchina.

Hanno provveduto così a delimitare l’area con il nastro bianco e rosso per evitare il pericoloso passaggio dei pedoni in attesa di rimontare la cabina.

Il pericolo

Solo che un paio di sere fa, stando alle segnalazioni dei residenti, quei pezzi di muro raccolti a bordo strada sono stati oggetto di sassaiole da parte di baby vandali. Una residente tramite i social racconta che sono stati lanciati dei i calcinacci nella scarpata vicina e addirittura nell’area ludico sportiva del quartiere. Tra l’altro appena rimessa a nuovo dall’amministrazione comunale, con un doppio intervento, l’anno scorso per il campo di basket e qualche settimana fa per quello da calcetto.

I ragazzini vandali si sarebbero divertiti a lanciare i massi rimasti a bordo strada dopo il muretto della cabina danneggiato in via De Gasperi. Della vicenda si è subito interessata l’assessore alla sicurezza e viabilità Federica Gatto, che spiega: «È intervenuta la Dea domenica mattina poiché si tratta di una cabina elettrica trovata rovinata a seguito di una segnalazione. Probabilmente è stato un mezzo nella notte tra sabato e domenica ad abbatterla. Nelle prossime ore verrà realizzato il nuovo basamento, successivamente sarà installata la nuova cabina elettrica». Intanto la polizia locale dovrà appurare l’attendibilità della segnalazione, se davvero baby vandali si sono divertiti a lanciare i massi e, soprattutto, rintracciare l’autore del danneggiamento per far rimborsare l’intervento di ripristino. Tra l’altro pochi giorni fa la stessa polizia locale di Osimo era riuscita proprio a rintracciare un camionista che aveva danneggiato diversi pali della segnaletica stradale in città senza poi fermarsi.

I teppisti

Altri atti vandalici e degrado urbano erano stati segnalati invece nei campetti polivalenti di Osimo Stazione e Campocavallo, ma anche con abbandoni selvaggi di rifiuti lungo la pista ciclopedonale Girardengo. Ad Offagna era stato il sindaco Ezio Capitani a segnalare i blitz ad opera di presunti baby vandali nei bagni pubblici sotto la Rocca medievale. I servizi igienici per questo motivo, da quasi un mese, sono aperti dal Comune solo nei giorni di eventi in centro storico, in modo da limitare i vandalismi e i continui interventi di ripristino.