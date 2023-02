Senigallia, corto circuito innesca l'incendio nel seminterrato: tutti salvi, ma gravi danni

SENIGALLIA – Momenti di paura in tarda mattinata per un incendio scoppiato all'interno di uno scantinato in via Cilea a Senigallia.

San Benedetto, nube nera per l'incendio in azienda: dipendenti e pompieri domano le fiamme

Subito i residenti hanno dato l'allarme al Nue 112, vedendo il fumo fuoriuscire dalla porta e arrivare fino alla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi per domare il rogo. A quanto pare, sarebbe stato causato da un corto circuito di un elettrodomestico. Ingenti i danni, ma nessuno è rimasto ferito o intossicato.