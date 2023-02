Osimo, incendio in un palazzo: paura per otto famiglie. I condomini chiedono aiuto dai balconi, evacuato l'intero stabile

OSIMO – Paura questa sera in via Ungheria ad Osimo per un incendio divampato all'interno di un palazzo. Sono stati momenti di panico per 8 famiglie, soprattutto per gli inquilini dell'appartamento al primo piano in cui si sono sprigionate le fiamme, a quanto pare da un divano.

LEGGI ANCHE: Attimi di paura, si incendia una baracca a Roccafluvione: immediato l'arrivo dei Vigili del Fuoco

Le chiamate

Numerose le chiamate al numero unico d'emergenza 112 da parte dei residenti della zona e degli inquilini del palazzo: alcuni di loro non sono riusciti a scendere in strada perché l'intero condominio era invaso dal fumo, dunque si sono affacciati ai balconi gridando aiuto. Sul posto, attorno alle 22,30, sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Osimo con l'autobotte da Ancona e i carabinieri. Tutto il palazzo è stato evacuato a scopo precauzionale. L'incendio è stato spento dai pompieri: paura a parte, non risultano feriti, ma una persona è stata portata in ambulanza al pronto soccorso per una sospetta intossicazione. Sono in corso le indagini per risalire alle cause dell'incendio.