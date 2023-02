SENIGALLIA Identificato il ladro ripreso dalle telecamere del ristorante Il Tesoro dei Pirati di Marzocca. Si tratta di un 36enne residente a Fano, che attualmente vive a Montemarciano dove aveva commesso altri furti tra il 25 e il 27 gennaio. A La Cala, sul ristorante di Marina, ha danneggiato gli infissi e rubato 30 euro. In un primo momento al proprietario non sembrava mancasse qualcosa poi si è accorto che anche da lui aveva trovato degli spiccioli. Poco distante, da Alberto Berardi, ha rubato il cassetto del registratore di cassa, che conteneva 390 euro, poi a Marzocca sul lungomare Italia al Tesoro dei Pirati ha preso 150 euro e un blocchetto di assegni.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Irruzione in casa a Senigallia, catturato un ladro. È la vicina detective a farlo arrestare



Il dettaglio

Qui era stato ripreso mentre arrivava in scooter, dettaglio che ha fatto ritenere ai carabinieri che abitasse nei paraggi. Le indagini si sono infatti concentrate nei comuni limitrofi. Il filmato l’ha ripreso bene in volto, rendendo anche riconoscibile un tatuaggio impresso sul collo. Sempre lui è il responsabile di un furto avvenuto in quei giorni all’Hotel Eden park di Forcella dove erano stati rubati 1000 euro, un televisore e una carta di credito. Inoltre l’uomo aveva tentato un colpo anche presso il ristorante Da Enzo, fallito perché era scattato l’allarme. I carabinieri sono riusciti a recuperare il cassetto del registratore di cassa di Berardi e il blocchetto di assegni del Tesoro dei Pirati. Inoltre, hanno accertato che con la carta di credito, subito dopo il furto, aveva tentato di fare un acquisto su internet che non era andato a buon fine.

L’uomo è stato denunciato per i reati di furto, danneggiamento e indebito utilizzo di carte di credito. A chiudere il caso, dando un nome al ladro solitario, sono stati i carabinieri di Montemarciano della Compagnia di Senigallia, guidata dal capitano Francesca Romana Ruberto. I militari avevano già risolto il caso dei furti avvenuti nei ristoranti di Marina di Montemarciano lo scorso 23 novembre, sempre ad opera di un altro ladro solitario, identificato, in quel caso, grazie alle telecamere presenti nel ristorante La Cala che di furti ma soprattutto danneggiamenti ne ha subiti due in due mesi. Questa volta con la mareggiata è saltata la corrente e solo poche immagini sono state riprese prima che la batteria si esaurisse.

I frame

Il ladro è stato però immortalato per i quindici minuti che si è intrattenuto nel ristorante di Marzocca. Prima è entrato con un cappello e ha spostato la telecamera vicino all’ingresso poi, non pensando che ce ne fosse un’altra, si è tolto il cappello e ha continuato a girare indisturbato nel locale dove ha ripulito la cassa portandosi via anche i centesimi.