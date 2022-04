San Benedetto,tentativo di rapina a "Cose... Così" in via Calatafimi. Il bandito assale la titolare e la prende per i capelli

SAN BENEDETTO - Paura in centro, tentativo di rapina ai danni di "Cose... Così", un negozio di articoli di biancheria intima in via Calatafimi. Un uomo, poco dopo le 17 è infatti entrato all'interno del locale dove, in quel momento, era presente soltanto la titolare. Il malvivente, che indossava dei pantaloni rossi, aveva un busta in mano e, lasciando intendere di avere un'arma con sé, si è avventato sulla donna intimandole di darle i soldi. La titolare del negozio, che è stata anche presa per i capelli, ha opposto resistenza e ha iniziato a urlare a squarciagola richiamando l'attenzione di passanti e residenti della zona, fino a mettere in fuga il ladro che ora i carabinieri stanno cercando anche attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

