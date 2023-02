SENIGALLIA Sorpreso e arrestato dai carabinieri un ladro all’interno di un appartamento di Marzocca. Si tratta di un 23enne di origini marocchine, senza fissa dimora, trovato nel tardo pomeriggio di martedì dentro un’abitazione del lungomare Italia, dove si era già impossessato di un telefono cellulare e di un orologio e ancora era intento a cercare altro da prendere. Il giovane straniero si era introdotto forzando una finestra e si era appropriato, appunto, di un telefono e di un orologio che aveva trovato nella casa dove non c’erano oggetti di valore. Alla vista dei militari ha provato a scappare ma è stato bloccato e portato in caserma.

Le manette

È stato arrestato e collocato in camera di sicurezza perché senza fissa dimora. Ieri mattina si è svolta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Ancona. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere per il 23enne che, al termine della direttissima, è stato trasferito a Montacuto in attesa del processo. L’appartamento dove si era introdotto è di proprietà di una famiglia di Senigallia e viene utilizzato come seconda casa estiva. Quando il ladro ha violato la proprietà all’interno non c’era nessuno perché appunto si tratta di una seconda casa. Gli oggetti trafugati erano stati lasciati lì dai proprietari perché di scarso valore economico. Decisiva per coglierlo sul fatto è stata la collaborazione di una cittadina.

L’assist decisivo

Una vicina di casa, infatti, aveva visto movimenti sospetti notando il giovane aggirarsi intorno all’abitazione, come se stesse cercando il modo di introdursi. Sapendo la donna che era disabitata, ha ritenuto opportuno avvisare le forze dell’ordine chiamando il numero unico per le emergenze. La pattuglia più vicina in quel momento era quella della stazione di Montemarciano che, presa la segnalazione, si è portata subito nel luogo indicato. I militari hanno trovato il ladro ancora dentro l’appartamento. Lui, appena li ha notati, ha cercato di fuggire ma è stato subito fermato dalla pattuglia dei carabinieri. Aveva ancora addosso gli oggetti rubati. Terminate le formalità di rito è stato dichiarato in arresto, in flagranza di reato. Non avendo una dimora dove attendere l’udienza di ieri, essendo un senzatetto, è stato quindi trattenuto in caserma fino all’udienza di ieri per poi essere trasferito in carcere. Ancora una volta la collaborazione della cittadinanza quindi si è rivelata decisiva. Il resto l’ha fatto una pattuglia della Compagnia dei carabinieri di Senigallia, guidata dal capitano Francesca Romana Ruberto, prontamente intervenuta.