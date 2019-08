Insegue il ladro in fuga e lo scova: «Occhi negli occhi poi ha preso il coltello»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGUGLIANO - «Sono morta di paura», ammette, ripensando alla scena. Erano le 21,30, aveva finito di cenare. Ha sentito dei rumori, è andata in camera, ha aperto la zanzariera e si è trovata faccia a faccia con un ladro che, con un balzo felino, si è lanciato dal balcone con un salto di quattro metri ed è scappato. Lei ha urlato con tutto il fiato. Mentre il figlio la soccorreva senza capire cosa stesse accadendo, il marito, che stava rincasando, si è messo ad inseguire il ladro a piedi. L’ha raggiunto mentre si dileguava tra la vegetazione, l’aveva ormai in pugno quando quello, vestito di nero e con un passamontagna sul volto, senza dire una parola, ha estratto un coltello e gliel’ha puntato in faccia. Così ha guadagnato la fuga. Qualche istante dopo è stato visto salire sull’auto di un complice, sgommata a tutta velocità. Ferragosto da brividi ad Agugliano per una famigliola residente in via Fanin.