Luciano Liboni, gli ultimi dieci giorni di fuga del "Lupo di Montefalco" dopo l'assassinio di un carabiniere a Sant'Agata Feltria, nella miniserie di Beretta

Una miniserie podcast per raccontare, in cinque puntate, gli ultimi dieci giorni di vita di Luciano Liboni, conosciuto come il «Lupo di Montefalco». Realizzata dal giornalista Enzo Beretta e dal produttore musicale Riccardo Luchini, la prima puntrata di «Alibi, il luglio caldo del Lupo Liboni» uscirà lunedì 25 aprile. La caccia al «Lupo» si scatenò in tutta Italia in seguito all'omicidio del carabiniere Alessandro Giorgioni, ucciso con due colpi di pistola davanti a un bar di Sant'Agata Feltria nelle Marche (cittadina passata poi in provincia di Rimini) il 22 luglio 2004 e si concluse in modo rocambolesco pochi giorni dopo (il 31 luglio 2004) a Roma, nei pressi del Circo Massimo. Qui Liboni, riconosciuto, provò prima a prendere in ostaggio una turista e poi ingaggiò un conflitto a fuoco con i carabinieri del Nucleo Motociclisti. Liboni rimase ferito e morì prima dell'arrivo in ospedale. Le puntate della miniserie - riferisce l'Ansa - ripropongono audio originali dell'epoca tratti dall'archivio del Tgr dell'Umbria. Riccardo Luchini, in arte dj Ricky L, si è occupato della selezione delle musiche autoprodotte, del sound design e del montaggio. Tra gli altri hanno partecipato al lavoro, prestando le loro voci per le intepretazioni di alcuni personaggi, i giornalisti Fiorenza Sarzanini e Fabrizio Roncone del Corriere della sera, oltre a Roberto Tallei di Sky. Il podcast, che verrà pubblicato in anteprima su Umbria24, testata online per cui scrive Beretta, viene distribuito sulle principali piattaforme come Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Google e Amazon.

