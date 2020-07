Il bandito Graziano Mesina condannato a 30 anni, ma scompare poco prima della sentenza

LEGGI ANCHE:

ORGOSOLO - È arrivata la condanna in corte di Cassazione per Graziano Mesina, ex primula rossa del banditismo sardo, ma lui è scomparso.I giudici hanno confermato i 30 anni di carcere per l'Orgolese per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ma quando i carabinieri ieri sera sono andati a notificare la decisione e accompagnare Mesina in carcere, non lo hanno trovato nella sua casa di Orgosolo.Ieri pomeriggio prima della sentenza, per la prima volta dopo un anno, non si è presentato alla stazione dei carabinieri di Orgosolo per la firma.