Ascoli, giovane di 30 anni stroncato da un malore in casa. Tragica scoperta del fratello

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un giovane ascolano è stato ritrovato morto dai familiari nella sua abitazione. La tragedia si è consumata nel quartiere di Campo Parignano dove Guido Bonfini di 30 anni viveva. Su quanto accaduto stanno ora indagando i carabinieri coordinati dalla Procura diche ha aperto un fascicolo e ha disposto l’per chiarire e gli esami tossicologici per stabilire con certezza le cause del decesso del trentenne.Al momento non si esclude nessuna ipotesi e gli inquirenti aspettano il risultato dell’esame autoptico che è stato eseguito ieri pomeriggio nel reparto di medicina legale dell’ospedale Mazzoni per accertare la causa delche ha poi provocato l’arresto cardiaco che non ha lasciato scampo a Guido Bonfini. I funerali del trentenne si svolgeranno alle 14,30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo.