SENIGALLIA - La frazione di Cesano in lutto per la prematura scomparsa di Mara Marinelli. Aveva 60 anni. Una comunità che è come una grande famiglia di cui Mara ha fatto parte da sempre, frequentando attivamente la vita sociale.

Numerosi i messaggi sui social per ricordare una concittadina coraggiosa, che ha trovato tanto sostegno e umanità nei dipendenti dell’ospedale, del reparto di Medicina e in particolare il dottor Marcellini che l’ha seguita. La famiglia è grata a tutti.

APPROFONDIMENTI MONTE ROBERTO Gaspare Mandolini ucciso da malore mentre gioca a bocce: «Ha cominciato a respirare male, poi ha chiuso gli occhi»

«Un dolore immenso» il commento di Valtero Uliassi, del Caffè Uliassi a cui si è aggiunto Aroldo Pongetti, del ristorante Pongetti, che è stato suo compagno di scuola e tanti altri ancora. I funerali oggi alle 16 nella chiesa del Buon Consiglio di Cesano. Mara lascia le figlie Francesca e Valeria, i nipoti Francesco, Piero, Emma e il fratello Maurizio.