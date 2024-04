SENIGALLIA Chef Cedroni cala il terzo asso e da mercoledì riapre Anikò in piazza Saffi. Sarà così al completo la trilogia dell’alta ristorazione griffata Moreno Cedroni. A febbraio ha riaperto la Madonnina del pescatore, il 2 stelle Michelin. Marzo è stato il mese del Clandestino a Portonovo, che nei giorni scorsi ha ospitato le riprese della fiction “Alex Bravo, poliziotto a modo suo”. Con aprile torna, infine, Anikò. La data scelta quest’anno è quella del 24 aprile, alla vigilia del lungo ponte festivo.

Le vacanze

Molti alberghi apriranno proprio in quest’occasione anche se le drastiche temperature degli ultimi giorni hanno fatto registrare un calo nelle prenotazioni. «Alcuni hotels aprono in occasione del ponte del 25-28 aprile – spiega Marco Manfredi, presidente provinciale di Federalberghi – e hanno programmato un discreto numero di prenotazioni. C'è stato, però, un rallentamento negli ultimi giorni a causa del brusco calo delle temperature». Sono attesi turisti italiani che non soggiorneranno, però, per il ponte intero ma dalle due o alle tre notti. «Se il meteo recupererà la stabilità e le temperature precedenti – prosegue Manfredi - dovremmo riscontrare un discreto afflusso di clientela italiana per due o tre giorni. Si potrebbe replicare il buon weekend pasquale».

Intanto in questo di fine settimana la cucina sarà protagonista al porto, in piazzale Rosi, con il food festival “Puglia vs Roma”, oggi e domani dalle 11 alle 24. Al Foro Annonario tornano domani Le Meraviglie del Foro, mercatini di artigianato artistico e prodotti tipici locali dalle 9 alle 20. Da oggi, inoltre, l’ex pescheria del Foro Annonario ospiterà la mostra “La natura delle cose” curata dal gruppo fotografico F7 e da @rtLine. Saranno esposte fotografie anche di artisti provenienti da altre regioni, tra cui Paolo Simonetti, esperto delle stampe alla gomma e sindaco di Zoppè di Cadore. L’inaugurazione è in programma alle 18. Domani alle 15.30 è previsto un laboratorio di stampa con antiche tecniche e i visitatori potranno cimentarsi nel realizzare degli scatti fotografici.