SENIGALLIA «Indovina un po' chi è? Ho beccato mamma». È iniziata così la simpatica telefonata a sorpresa che ieri mattina Alessandro Borghese ha fatto ad un giovane fan. La madre l’ha fermato davanti alla Rotonda per dirgli che il figlio era uno suo grande ammiratore ma, per altri impegni, non poteva essere lì. Ha quindi chiesto se fosse stato possibile chiamarlo, per fargli una sorpresa. Lo chef non ci ha pensato due volte: ovvio che sì. E’ anche questo Alessandro Borghese.

La disponibilità



Poco importa se il suo staff cercasse di sottrarlo alla gente, che si era radunata. C’era, infatti, una fitta tabella di marcia da rispettare che la sua umanità ha fatto sforare. Tante persone erano lì per lui e non ha voluto mandarle via senza un selfie. È Borghese-mania in città e lui, consapevole che deve il successo al pubblico, non ha voluto deluderlo. Dettaglio affatto scontato perché tanti vip, una volta diventati famosi, se lo scordano ma lui no. In mezzo alla gente ci sta bene e si vede dalla sua spontaneità.



I commenti





«E’ stato molto carino e disponibile – commenta Elisabetta Falcinelli, fan che ha avuto foto e autografo con tanto di dedica – davvero alla mano». La mattinata è trascorsa tra la Rotonda, la spiaggia e il centro storico. Ha fatto colazione alla Casa del Caffè di Piazza Manni e poi al Foro Annonario uno spuntino a base di porchetta. «Oggi andiamo in giro a vedere e raccontare le meraviglie di questa città pazzesca – le parole di Borghese – poi nei ristoranti».

Alla sua giornata da turista ha dedicato un post sui social. «In Italia esistono moltissime meraviglie da conoscere e visitare – scrive – se volessimo scoprirle tutte, non andremmo mai in vacanza in un altro Paese che non sia il nostro! E la città di Senigallia lo conferma. È la città gourmet per la sua elevata ristorazione, rinomata nella storia e nella cultura della città: si mangia benissimo». Un vero testimonial per la promozione turistica. «È la città della fotografia – prosegue - espressione artistica di importante rilievo storico e moderno. In ogni angolo si respira la poesia del suo paesaggio, del suo territorio… non solo di Velluto, ma di eleganza e accoglienza, da conoscere e visitare, appunto».



Per la seconda puntata ieri 4 Ristoranti ha fatto tappa alla Tartana sul lungomare Marconi. Lunedì era partito da Bruna Bistrò sul lungomare Alighieri, oggi sarà invece la volta de Il Mare in Terrazza e domani gran finale a Tajamare. Ieri c’è stato anche un fuori programma, che esula dalla trasmissione. Chef Borghese è andato a trovare il suo amico chef Moreno Cedroni alla Madonnina del Pescatore. E’ stato inoltre raggiunto sul lungomare da sindaco e assessori. Il Comune ha concesso il patrocinio. Sono circa trenta le persone del suo staff che lo seguono ad ogni trasferta. Sono arrivati tutti domenica sera. Le giornate di registrazione iniziano la mattina in giro per la città per proseguire nel primo pomeriggio nei ristoranti in gara. «Siamo onorati di ospitare 4 Ristoranti a Senigallia – le parole del sindaco Massimo Olivetti – con cui continua la vetrina mediatica per la nostra fantastica città. Ringrazio Alessandro Borghese».