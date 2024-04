​È arrivato Borghese a Senigallia, ciak si gira 4 ristoranti: La pubblicità dello chef sui suoi profili social con la spiaggia di velluto

SENIGALLIA Iniziate oggi le riprese di 4 Ristoranti, il programma dello chef Alessandro Borghese con i tormentoni «Ahia ahia stiamo a Senigallia» e «Senigallia, chi ci viene non si sbaglia».

La competizione

Prima tappa da Bruna Bistrò sul lungomare Alighieri, per proseguire sul lungomare Marconi alla Tartana, Il Mare in Terrazza e Tajamare. Immediata la pubblicità grazie ai suoi profili social dove descrive così Senigallia: «“S’nigaja” una pianeggiante città sul mare, protetta dalla Rocca Roveresca e con un meraviglioso centro storico. Una leggendaria località balneare famosa per la sua spiaggia di velluto, gli stabilimenti balneari e chalet festaioli, ma ricca di storia e tradizioni, antiche quanto i Galli che l’hanno colonizzata! Fritto misto, grigliata dell’Adriatico, brodetto senigalliese, qui si cena accarezzati dalla brezza marina. Sono a Senigallia… Stay rock!».