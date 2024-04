SENIGALLIA Lo chef Alessandro Borghese sempre più assediato dai fan, che non gli danno tregua, mentre vivono con maggiore serenità la lunga trasferta senigalliese i protagonisti della fiction “Alex Bravo, poliziotto a modo suo”, ormai perfettamente integrati nel tessuto urbano dove vivono da febbraio. L’attore Marco Bocci gira tranquillo per la città anche da solo e quando lo riconoscono si ferma cordialmente a concedere selfie. Si gode Senigallia in tutta serenità anche Federica De Benedittis la protagonista femminile della fiction. Notata anche in bicicletta sul lungomare con il suo inseparabile cagnolino nel cestino.

Vip anche nell'hinterland

Anche l’hinterland ha i suoi vip. Lucrezia Lando, ballerina di Ballando con le Stelle, e Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, hanno trascorso il weekend a Corinaldo. Lei ieri ha pubblicato un video sui social della trasferta. Domenica aveva postato anche delle foto con il commento “weekendino in un borghino carino”. Mai come in questo periodo si vedono girare tanti personaggi famosi a Senigallia e non solo. Molti sono rimasti sorpresi, però, dall’accoglienza riservata ad Alessandro Borghese, in città per registrare una puntata di 4 Ristoranti. In alcuni momenti della giornata davvero pressante, molto più che calorosa. E’ marcato stretto. Come accaduto nel tardo pomeriggio di martedì quando sul marciapiede del lungomare Marconi, per attendere la fine della registrazione alla Tartana, c’era un bagno di folla e quasi non riusciva a crearsi un varco per passare. La stessa calca che ha ritrovato ieri quando doveva raggiungere Il Mare in Terrazza per la terza puntata. Dalle bambine alle nonne, piace davvero a tutti Borghese sia ad un pubblico femminile che maschile. C’è chi l’ha aspettato anche fuori dall’Hotel Raffaello, dove alloggia, per autografo e foto di rito. Tra una ripresa e l’altra Alessandro Borghese ha trovato il tempo anche per andare a trovare Mauro Uliassi nel suo ristorante tre stelle Michelin. Ultima puntata oggi da Tajamare sempre sul lungomare Marconi. Chissà poi se troverà il modo di decretare il vincitore depistando la folla, che lo insegue ad ogni uscita, per mantenere il riserbo fino al prossimo autunno, quando la puntata andrà in onda?