SENIGALLIA - A Milano si celebra oggi la cucina italiana con il Gran Galà di 50 Top Italy al teatro San Babila. Presenti nella guida 2024 il ristorante Uliassi, in seconda posizione, e La Madonnina del pescatore in undicesima. La classifica nazionale della grande ristorazione era già stata svelata a novembre mentre domenica è stata rivelata la categoria ristoranti di pesce, che vede il Clandestino in seconda pozione tra i migliori dieci d’Italia.

La soddisfazione

Con un post su Facebook ieri lo chef Moreno Cedroni ha ringraziato 50 Top Italy per averlo inserito nei dieci migliori ristoranti di pesce mentre per l’undicesimo posto tra i migliori in assoluto questo il suo commento: «Siamo estremamente felici della riconferma nella categoria dei grandi ristoranti. Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine a tutto il nostro straordinario team di sala e cucina, il quale ha dedicato tempo, impegno e passione per offrire un’esperienza culinaria unica ad ogni ospite».



Più sintetico ma altrettanto incisivo lo chef Mauro Uliassi che, dopo aver ringraziato 50 Top Italy per il secondo posto nella classifica generale dei grandi ristoranti, ha fatto altrettanto con il suo staff. «Sempre e per sempre grazie a tutta la ciurma» il suo commento. Cene e pranzi stellati finiranno anche sotto l’albero di Natale dei più fortunati. Ma quanto costano? Da Mauro Uliassi c’è il menù degustazione I classici ’23 da 250 euro, i classici easy a 230 euro, il Lab ’23 a 250 euro, stessa cifra per il menù da caccia, tutti bevande escluse, oltre al menù alla carta dove poter scegliere qualsiasi portata. Moreno Cedroni ha un vero e proprio shop online dove, oltre a pranzi e cene, è possibile acquistare i suoi prodotti da gustarsi comodamente a casa. Alla voce “regala un menù” troviamo un pranzo alla Madonnina del pescatore a 230 euro, bevande escluse e domenica esclusa. Pranzo o cena da Anikò, bevande escluse, a 50 euro; pranzo alla Madonnina del pescatore con degustazione vini nazionali e internazionali, domenica esclusa, a 330 euro; pranzo al Clandestino, bevande escluse e domenica esclusa, a 110 euro e infine pranzo al Clandestino con vini nazionali e internazionali a 170 euro, domenica esclusa. Ci sono poi i sughi griffati Moreno Cedroni a partire da 4,50 euro, le conserve di pesce da 9 euro, confetture e sale agrodolci da 7 euro. Regali stellati ma per tutte le tasche.

Il re del gelato

Anche il re indiscusso del gelato Paolo Brunelli ha un e-commerce molto fornito e variegato. A parte i panettoni di Natale a 45 euro, ci sono le sue creme spalmabili in svariate versioni a partire da 11 euro, le confezioni di frollini da 9 euro e il gelato in tavoletta da 3 euro ciascuna. Sono tavolette di cioccolato ai gusti più iconici del suo gelato. Poi ancora la marmellata da 8 euro, il torrone da 16 euro e i pacchi di Natale in vari formati e prezzi. Per chi vuole regalare un po’ di Senigallia da portare in tavola per un aperitivo c’è anche Patatas Nana, le chips Made in Senigallia vendute in tutto il mondo, che si trovano sempre online a partire da 2,75 euro, disponibili anche con la confezione che ritrae la Rotonda a mare.