SENIGALLIA - Tra i 50 migliori ristoranti d’Italia confermati il Ristorante Uliassi e La Madonnina del Pescatore ma la vera sorpresa arriva dalla Guida Michelin Italia 2024 dove troviamo, per la prima volta, Nana Piccolo Bistrò tra i nuovi Bib Gourmand. Che sia il primo passo verso una futura stella Michelin? In molti ci sperano.

La classifica



Intanto ritroviamo i due chef pluristellati nella 50 Top Italy dei grandi ristoranti che vede il Ristorante Uliassi al secondo posto. Davanti a lui solo l’Osteria Francescana di Massimo Bottura mentre La Madonnina del Pescatore è undicesima. Mantengono entrambi le stesse posizioni dello scorso anno. Tra una settimana verranno, invece, assegnate le stelle Michelin. Attualmente Mauro Uliassi ne ha tre e Moreno Cedroni due. In anteprima sul lancio della 69ª edizione della Guida Michelin Italia, che si terrà a Brescia il 14 novembre, sono stati svelati ieri i nomi dei nuovi ristoranti Bib Gourmand e tra loro c’è Nana Piccolo Bistrò di via Carducci.

Il Bib Gourmand, ovvero la faccia sorridente dell’omino Michelin che si lecca i baffi, indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo ad un ottimo rapporto qualità-prezzo ma prioritaria è la passione per la tavola che crea l’atmosfera dei ristoranti Bib Gourmand, in cui si gustano ricette spesso ispirate alla tradizione. «In questi locali va in scena il territorio, non sempre proposto in modo tradizionale, ma sempre attenti al gusto, al prodotto e alla filiera» commenta Sergio Lovrinovich, direttore della Guida Michelin Italia. La rivelazione dei nuovi Bib Gourmand è, come ormai consuetudine, un’anteprima della Michelin Guide Ceremony Italy che si terrà il 14 novembre al Teatro Grande di Brescia.

L'evento

Durante quest’evento, particolarmente atteso da tutti gli addetti ai lavori e dagli appassionati del settore, trasmesso live sui canali Facebook e YouTube di Michelin, verrà svelata la selezione 2024 per l’Italia. Si scopriranno così i nuovi ristoranti Stellati, le nuove Stelle Verdi, ma anche i premi speciali Michelin, nati per celebrare la diversità dei mestieri dell’industria della ristorazione. Inoltre, questa edizione includerà anche una novità, con l’introduzione del premio “Passion Dessert”. Per la prima volta in Italia, i ristoranti potranno essere premiati per l’alta qualità delle esperienze proposte attraverso i dolci ai propri clienti.



Senigallia è sempre più città del gusto grazie anche a questo nuovo riconoscimento che arriva per il ristorante dello chef Michele Gilebbi che, insieme a Francesco Mazzaferri, ha realizzato anche Patatas Nana, le chips artigianali e naturali famose in tutto il mondo. Un brand senigalliese che non ha bisogno di presentazioni e che ha anche una sua casa da alcuni mesi in piazza del Duca, dove è stata aperta Casa Nana. Per la città, che si caratterizza sempre più come eccellenza della gastronomia, le soddisfazioni non finiscono mai.