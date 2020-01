Capi di abbigliamento sportivo rubati: scatta la denuncia per una donna di 50 anni

SENIGALLIA - Controlli a tutto campo: i carabinieri di Senigallia, al termine di indagini connesse ad alcuni furti di capi di abbigliamento in danno di un noto negozio sportivo del centro cittadino, hanno identificato e denunciato l’autore in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ancona per furto aggravato. Si tratta di una donna, di 50 anni, residente nell’hinterland senigalliese.

LEGGI ANCHE:

Senigallia, ruba un braccialetto in gioielleria. La ladra seriale incastrata dalle telecamere e denunciata dai carabinieri

LEGGI ANCHE:

Centenaria lava il pavimento ma non è soddisfatta e urla. I vicini pensano al peggio. E la signora spiega gli errori ai poliziotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA