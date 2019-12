Senigallia, ruba un braccialetto in gioielleria. La ladra seriale incastrata dalle telecamere e denunciata dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - I carabinieri della Stazione dihanno denunciato una 26enne per. I fatti risalgono al 6 dicembre, quando una donna si è introdotta all’interno di unadi Senigallia e fingendo di essere interessata all’acquisto di alcuni gioielli si è impossessata furtivamente di un bracciale in oro, allontanandosi poi dal luogo del reato e facendo perdere le proprie tracce.La proprietaria ha subito chiesto l’intervento dei carabinieri, i quali hanno visionato le immagini del sistema di video sorveglianza installato dentro la gioielleria e dai tratti somatici della ladra hanno individuato quale principale sospettata una donna di Senigallia, già nota per altri precedenti condotte illecite. Sono iniziate quindi le indagini finalizzate ad individuare con certezza la responsabile del furto e a ritrovare la refurtiva. Fin da subito i militari hanno sospettato che quel bracciale rubato fosse stato poi venduto a qualche esercito pubblico specializzato nella rivendita di gioielli, e nel giro di pochi giorni hanno individuato il negozio dove effettivamente il bracciale era stato portato.Il titolare ha riferito di averlo ricevuto da una donna, che dalla descrizione è risultata essere la stessa sospettata del furto. Il bracciale è stato sequestrato, e la presunta ladra è stata chiamata in caserma per essere sentita in relazione al furto. La donna, dopo le prime resistenze, ha ammesso le proprie responsabilità, ed è stata denunciata alla Procura di Ancona per i reati di furto.