Doppio colpo, Scapezzano torna nel radar dei furti

SENIGALLIA - Doppio colpo nella notte a Scapezzano in via Berardinelli mentre i ladri in via Torino hanno agito in pieno giorno ma senza portare via nulla. Mercoledì mattina verso le 11 i ladri hanno provato ad entrare in un appartamento di via Torino. Hanno tentato di forzare invano una porta. Si sono quindi diretti al piano superiore dove sono riusciti nell’intento. Dentro hanno messo tutto a soqquadro ma da una prima verifica sembra non manchi nulla. I proprietari si sono riservati di controllare meglio prima di sporgere denuncia. Probabilmente al piano terra non hanno insistito più di tanto perché un residente, rientrando li ha visti, senza però sospettare.

«Si tratterebbe di due ragazzi di 25-30 anni – racconta Francesco Albani, fondatore dell’Osservatorio sulla sicurezza che ha raccolto la segnalazione – Al momento non è stata fatta la denuncia ma mi hanno assicurato che andranno in Commissariato. Invito come sempre a sporgere denuncia formale alle forze dell’ordine anche solo per il tentato furto, è indispensabile mettere a conoscenza e ufficializzare quello che accade e chiamarle subito in questi casi. La collaborazione del cittadino è indispensabile per evitare e prevenire questi reati». Per gli episodi di via Torino si è trattato infatti di tentativi falliti perché in una casa non sono entrati, non riuscendo ad aprire la porta, e nell’altra invece, pur essendo entrati, non sembra abbiano preso nulla. Da qui la reticenza dei proprietari nello sporgere denuncia. Alla fine sono stati convinti.

E’ ancora sconvolta per un furto avvenuto di notte nella sua casa di via Berardinelli una signora, che ieri sui social ha lanciato un appello per sapere se i ladri erano stati solo a casa sua nella notte tra mercoledì e giovedì. Contattata, ha preferito non divulgare dettagli sull’accaduto. Si è poi scoperto che la stessa notte i ladri sono stati in un’altra proprietà rubando la bicicletta di un bambino. «Questa notte hanno rubato dalla macchina, parcheggiata all’interno del cortile domestico in località Scapezzano, la bici di mio figlio – l’appello lanciato dal residente che ha inserito anche delle foto - E’ una Montana Spidy 26, taglia small. Se qualcuno la vedesse in giro o in qualche mercatino internet, per favore segnalate».

