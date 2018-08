Portonovo, processione di Ferragosto più forte anche del maltempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Le previsioni lo avevano annunciato: la prima parte della giornata di Ferragosto sarebbe stata all'insegna del tempo incerto. Ma il maltempo non ha impedito a una folla di fedeli di seguire la tradizonale messa e processione in mare che la comunità di Portonovo dedica all'Assunta, una figura per cui nella baia c'è una forte vocazione.Tutti i tradizionali momenti sono stati rispettati: dapprima la processione per raggiungere la chiesetta di Santa Maria dove il vescovo Spina ha celebrato la messa, poi la sfilata in mare e la benedizione delle imbarcazioni (poche per la verità) convenute. Un gesto che si ripete da decenni e a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni civili e militari.