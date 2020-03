I ladri forzano una finestra all'ora di cena e razziano tutti gli oggetti preziosi

OSIMO - I ladri tornano a colpire nelle frazioni a nord di Osimo. Martedì sera hanno razziato un appartamento di via Mamiani, nella zona alta di Osimo Stazione, dietro al centro sociale della frazione. Hanno forzato una portafinestra quando l’abitazione era vuota e sono riusciti a portar via circa tremila euro di monili d’oro. «Non so dire di preciso l’ora in cui sono entrati -ha raccontato ieri la vittima del furto-. Io e mio marito siamo usciti alle 19,45 e abbiamo fatto rientro alle 23 trovando tutto a soqquadro».

La coppia abita al pianterreno e i malviventi sono entrati dalla porta finestra della cucina, forzandola e facendo razzia di tutto l’oro che si trovava in casa. A differenza dei recenti furti registrati a Camerano, quello dell’altra sera a Osimo Stazione non è stato consumato con la tecnica del buco sul vetro. «Non hanno fatto fori, probabilmente -spiega la padrona di casa- hanno forzato la finestra dal basso perché ho trovato dei pezzi della finestra per terra, ma il vetro è rimasto intatto». Il valore del bottino si aggira sui tremila euro

