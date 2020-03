Furti a raffica in pizzerie, bar e chalet: uno dei ladri incastrato dalle videocamere

PORTO SANT'ELPIDIO - Non ci hanno messo molto, i carabinieri, ad individuare uno degli autori della raffica di furti, consumati o tentati a Porto Sant’Elpidio una settimana fa. Ma il lavoro delle forze dell’ordine non è finito, perché il soggetto individuato, arcinoto alle forze dell’ordine per una miriade di reati analoghi, avrebbe agito in compagnia di altre due persone. Gli episodi si sono consumati in rapida successione nella serata di domenica 23 febbraio e, a quanto risulta, hanno toccato ben 4 attività: una pizzeria, un bar e due stabilimenti balneari.

L’azione dei malviventi è stata fulminea, ma l’utilizzo delle immagini di videosorveglianza, sia pubbliche che private, oltre ad alcuni indizi lasciati dai ladri nelle loro razzie, hanno subito indirizzato i militari verso i presunti responsabili. O almeno, verso uno di loro, ora denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo. Tutto lascia pensare che la mano ad aver toccato i pubblici esercizi della città, tutti raccolti in un raggio di alcune centinaia di metri, sia sempre la stessa. Identico il modus operandi, che fa pensare ad una banda di balordi a caccia di pochi spiccioli, magari per placare l’esigenza di stupefacenti.

