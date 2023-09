Offende e riprende con lo smartphone la polizia al lavoro: avviso orale per il giovane di Ancona denunciato per vilipendio

ANCONA - Negli scorsi giorni gli operatori della Polizia di Stato della Questura di Ancona hanno deferito un uomo in stato di libertà per il reato di vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni e delle Forze Armate.

La vicenda è accaduta nel fine settimana, quando un ragazzo italiano di 25 anni, riprendeva due autovetture della Polizia in quel momento impegnate in un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino. Durante le riprese proferiva la frase «io vi ci piscerei su queste macchine di merda, bastardi». Il video veniva poi postato su Instagram.

Identificato e raggiunto in casa



Il giorno seguente gli uomini di via Gervasoni, che intanto avevano identificato l'autore del video, hanno raggiunto il ragazzo nella sua abitazione e questo è stato deferito in stato di libertà per il reato. Oggi il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha firmato la misura di prevenzione dell'Avviso Orale, predisposta dall'Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine, in relazione alla personalità complessiva del ragazzo, che malgrado la giovane età risulta già avere precedenti di polizia di notevole spessore per maltrattamenti in famiglia, rapina impropria, evasione, e reati in materia di stupefacenti.

Questa misura rappresenta lo strumento per cercare di prevenire ulteriori condotte criminose, con l'avviso all'interessato, che in caso di ulteriori violazioni, si procederà nei suoi confronti con misure più limitative della libertà personale.