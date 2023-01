Ancona e Falconara, ultimo avviso (orale) del questore per 4 persone: alla prossima sono guai

ANCONA - Quattro avvisi orali del questore su Ancona e Provincia: quelle persone sono pericolose per la sicurezza pubblica. Nei mesi scorsi sono arrivate diverse segnalazioni di reati predatori realizzati nella zona di Ancona e Falconara Marittima, con richieste di intervento rivolte alle Forze dell’Ordine. Il questore, valutati i precedenti e la condotta di vita di alcuni residenti in questi due comuni ha disposto nei loro confronti l’avviso orale, sulla base di atti di ufficio e su proposta dei Carabinieri. Le persone colpite hanno passati diversi, sono di nazionalità africana e italiana: a loro viene specificamente intimato di cambiare condotta ed acquisire un modus vivendi conforme alla legge.

I provvedimenti

Tutti i provvedimenti sono stati disposti a seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine, nell’ambito di una specifica strategia di contrasto ai reati predatori ed in generale, contro il patrimonio ( rapine, furti aggravati, truffe), trattandosi di soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, con precedenti ripetuti e specifici, che vivono coi proventi delle attività delittuose commesse e che per tanto presentano una maggiore probabilità prognostica di continuare a delinquere.

Il Questore di Ancona: “La Polizia di Stato mette in campo, quotidianamente, ogni strumento disponibile per raggiungere l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati, intensificando l’attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di soggetti considerati in base alle le previsioni normative, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.”