Ruba portafogli e medicinali a una dipendente del ristorante della stazione di Ancona: avviso orale per una 30enne russa (recidiva)

ANCONA - Una ragazza russa di 30 anni è stata deferita il 30 settembre scorso per furto aggravato, avvenuto nel ristorante all'interno della Stazione ai danni di una dipendente. La donna è stata trovata dagli agenti della Polfer in possesso di un portafogli e di un sacchetto di medicinali asportati alla dipendente ed occultati nel proprio zaino. Non un fatto isolato: qualche mese prima la stessa donna aveva commesso, in concorso, un furto di portafogli all'interno di un veicolo in sosta e ancora, in precedenza, era stata deferita per invasione di terreni o edifici in concorso.

L'avviso orale



Il questore di Ancona ha emesso, su proposta del Compartimento Polizia Ferroviaria di Ancona, la misura di prevenzione dell' avviso orale nei suoi confronti della cittadina russa. Nonostante la giovane età infatti, è stata più volte deferita senza mai aver palesato alcun ravvedimento. Per questo è stata considerata socialmente pericolosa, tesi avvalorata anche dal fatto che la stessa, in più occasioni, è stata identificata unitamente a soggetti gravati da numerosi precedenti giudiziari, tra cui delitti contro il patrimonio, che destano particolare allarme sociale.

Con tale misura il Questore ha invitato la giovane a cambiare immediatamente condotta di vita e, in caso di inadempienza, darà luogo all' applicazione di un' altra e più grave misura di prevenzione.