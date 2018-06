Tampona auto che sorpassa una vettura ferma: centauro vola a terra, ferito 30enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERGO - Un altro incidente stradale lungo la superstrada 76. Un ragazzo di 30 anni stava procedendo in sella alla sua moto in direzione Mergo quando è volato a terra dopo il tamponamento con un'auto che stava sorpassando un altro mezzo fermo a causa di un guasto. Brutto il volo del giovane, le sue condizioni non sono comunque gravi: il trentenne per tutti gli accertamenti del caso è stato portato all'ospedale di Jesi.