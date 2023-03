Dimentica di tirare il freno a mano e la sua auto lo investe: dopo lo spavento la corsa in ospedale

MERGO – Choc nel pomeriggio a Mergo, dove un uomo è stato investito dalla sua stessa auto: ora è ricoverato all'ospedale di Jesi. L'incidente è avvenuto attorno alle 16 nei pressi di un distributore di benzina in via Angeli. Di fronte a quella scena, i passanti hanno dato l'allarme al Nue 112.

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi, anche perché in un primo momento si temeva che l'uomo fosse rimasto incastrato sotto la propria auto. Dalla base di Fabriano si è alzata in volo l'eliambulanza, mentre sul posto intervenivano l'automedica del 118, la Croce Verde di Serra San Quirico e i vigili del fuoco. Alla fine la missione dell'elicottero è stata annullata dalla centrale operativa perché le condizioni dell'uomo non erano così gravi come si temeva: è stato caricato in ambulanza e trasportato al Pronto soccorso di Jesi con un codice giallo, dunque è fuori pericolo.

Secondo una prima ricostruzione, aveva parcheggiato dimenticandosi di inserire il freno a mano e, quando è sceso, avrebbe tentato di fermare l'auto con la forza del proprio corpo, finendo per essere investito.