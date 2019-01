La famiglia cena assieme nella taverna, i ladri ripuliscono la casa

di Talita Frezzi

MERGO Ancora furti in casa, stavolta nel mirino le abitazioni della Vallesina. In azione almeno due-tre persone che si sono introdotte dentro due appartamenti nella frazione di Angeli di Mergo, al confine con Rosora. I banditi hanno agito velocemente, pur consapevoli che all’interno vi fossero i residenti. I colpi sono stati consumati nel tardo pomeriggio di giovedì, verso l’ora di cena, in via Verga e via Marconi. In via Verga si sono introdotti verso l’ora di cena, approfittando del fatto che i due coniugi residenti fossero momentaneamente all’esterno dell’appartamento: l’uomo era sceso in garage e la moglie era salita al piano di sopra della palazzina, dove abita la figlia, per farle visita.