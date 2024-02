RECANATI Otto persone ferite, tra cui una 12enne trasportata in gravi condizioni a Torrette. È il bilancio dell’incidente tra una Opel Zafira e un camion avvenuto ieri intorno alle 13.30 a Recanati, lungo la circonvallazione, all’altezza dell’incrocio tra via Nazario Sauro e via Gherarducci. A bordo della monovolume da sette posti c’era una famiglia di origine pakistana residente a Monte San Giusto: padre, madre e cinque figli (il più piccolo di 6 mesi, il più grande di 13 anni).

Le condizioni

Ad avere la peggio, come detto, una 12enne per la quale si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento ad Ancona ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. In ospedale, ma non gravi, anche i suoi genitori e i fratelli (alcuni al pronto soccorso di Macerata, altri a Torrette). Ferito e sotto choc l’autista del camion che trasportava galline: finito in ospedale a Civitanova per tutti gli accertamenti del caso. L’auto, giunta all’incrocio da via Gherarducci, si stava immettendo sulla circonvallazione e per cause in corso di accertamento si è scontrata con il camion.

Un impatto violento con la parte anteriore destra della cabina che avrebbe fatto fare un testacoda alla macchina rimasta distrutta frontalmente. Immediatamente è stato dato l’allarme. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi, un via vai di ambulanze tra Croce Rossa, Croce Gialla e Croce Verde insieme all’automedica del 118 e ai vigili del fuoco. Numerosi mezzi per smistare i feriti nelle strutture sanitarie. Lo schianto è avvenuto in un orario di punta e il traffico è andato in tilt. La strada è rimasta chiusa per diverso tempo e gli agenti della polizia locale di Recanati hanno provveduto a far defluire il traffico. Verso le ore 15, dopo la rimozione dei mezzi e la pulizia della sede stradale, il tratto è tornato percorribile regolarmente. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale e accertare eventuali responsabilità.