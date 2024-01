Gianluca Vacchi: «Liquidato dall'azienda di famiglia con 700 milioni, a 56 anni mi dedicherò ai social e a mia figlia»

Affari, social e famiglia. Si apre così il nuovo capitolo della vita di Gianluca Vacchi, uscito dalla Ima, l'azienda di famiglia, con 700 milioni in tasca. Intervistato da "Il Resto del Carlino", l'imprenditore e influencer ha parlato dell'addio al colosso del packaging emiliano, delle sue quote e del passaggio di consegne al cugino Alberto, «imprenditore e manager bravissimo».

L'intervista

Un'uscita di scena dalla Ima, l'azienda di famiglia, che gli frutterà «oltre 700 milioni» per aprire un nuovo capitolo della sua vita che sarà incentrata su «affari, social e mia figlia». Così, Gianluca Vacchi imprenditore bolognese, Dj e stella della Rete con 47 milioni di follower racconta, in una lunga intervista a "Il Resto del Carlino", l'addio al colosso del packaging emiliano condotto dal cugino Alberto Vacchi dopo la cessione della quota azionaria del 13,2% detenuta in portafoglio.

Il patrimonio

«Ho lasciato Ima dopo 30 anni e un cammino straordinario. Un'azienda che per me è stata ed è ancora importantissima. Quando ne parlo, è come se fosse un essere vivente, quasi avesse un'anima. Con mio cugino Alberto alla guida, Ima crescerà ancora ed è un bene se si quoterà a Wall Street.