Fine settimana all'insegna della tradizione: ecco il programma della sagra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERGO - Le tradizioni sono la testimonianza più fedele dell’identità di un territorio e farle rivivere rafforza il legame con la sua gente. E’ corale la partecipazione dei cittadini di Mergo alla preparazione della “Sagra del Soppressato e della Fava Fresca” di sabato 18 e domenica 19 maggio, appuntamento che, per il secondo anno consecutivo, recupera un antico momento di festa, tra i più attesi dalla popolazione dell’area collinare che vede Mergo come capoluogo.Borgo medievale, racchiuso da mura, in posizione strategia e suggestiva a 400 metri di altezza sulla valle del fiume Esino, Mergo conserva un patrimonio di storia, arte e cultura che si è formata nel solco della tradizione contadina e artigiana, a cui si ispira la festa del 18 e 19 maggio. Terra e lavoro sono la radice su cui si fonda lo spirito della Sagra, che oltre a proporre i genuini prodotti locali, vuole ricreare le atmosfere del passato tipiche delle feste di paese: accanto agli stand saranno organizzati giochi per i bambini, il Torneo di Bocce del 48, la Gara a Coppie della Morra, il Gioco della Ruota e non mancherà la goliardia degli Stornellatori Marchigiani.Domenica 19 ci sarà l’apice della festa con un’ospite che bene interpreta il clima di questo appuntamento: alle ore 19,00 si esibirà in concerto Rosanna Fratello, mito artistico degli anni ‘70/’80 con i suoi brani che hanno fatto la storia della canzone popolare italiana.Un impegno organizzativo importante per Proloco, Circolo Parrocchiale e Circolo Il Boccioletto, le associazioni di volontariato che hanno fortemente voluto recuperare un appuntamento rimasto sempre vivo nella memoria degli abitanti di questo territorio. “Conservare e rivitalizzare i momenti tipici della vita di paese è il modo migliore per rafforzare il senso di appartenenza a questa terra e valorizzare il suo tratto identitario” spiegano gli organizzatori. “La ricchezza delle Marche è proprio nella storia dei suoi borghi e nell’autenticità delle sue tradizioni, aspetti amati dai suoi abitanti e che affascinano i visitatori che sempre di più scelgono di venire a conoscere la nostra terra.”Il ProgrammaSabato 18 maggioore 19,00 apertura Stand Gastronomiciore 21,00 Concerto Rock con i Minimed Medley Bandore 22,30 Esibizione del Rapper Samuray (vincitore Freestyle Rap Music Festival 2018)Esibizione del Gruppo Rap K-Brain & Raw De FavelasDomenica 19 maggioore 15,00 apertura Stand GastronomiciCOME ‘NA VOLTA: Bocce Torneo del ’48 – Gara a Coppie della Morra – Gioco dellaRuota e Calciobalillaore 16,00 INSOLITO VOCAL DUO – musica liveore 19,00 ROSANNA FRATELLO in Concertoore 21,00 INSOLITO VOCAL DUO – ballo in piazza