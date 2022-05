Choc in un terreno agricolo, 60enne ferito al braccio da una falciatrice: portato all'ospedale dall'eliambulanza, è grave

MERGO – Un grave infortunio si è verificato attorno alle 18 a Mergo, in un terreno agricolo. Per cause in corso d'accertamento, un 60enne si è ferito con una falciatrice: una lama gli ha provocato un profondo taglio ad un braccio. Subito sono stati allertati i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha attivato l'eliambulanza, atterrata nel terreno di via Castellaro, dove si sono portate anche l'automedica di Jesi e l'ambulanza di Serra San Quirico. L'uomo è stato trasferito d'urgenza in volo al Pronto soccorso dell'ospedale di Torrette con un codice di massima gravità per un'importante ferita arteriosa.

Ultimo aggiornamento: 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA