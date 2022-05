Schianto da brividi, la moto vola sull'asfalto dopo il contatto con un'auto: centauro 19enne portato all'ospedale

JESI – Vola sull'asfalto dopo l'urto con un'auto. Paura questa mattina a Jesi per un incidente avvenuto all'incrocio tra via Appennini e via Paradiso. Ad avere la peggio, un giovane centauro: il 19enne jesino è stato portato all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Sotto choc ma illesa la 48enne senigalliese alla guida di una Mini Cooper. Sul posto, il 118 con la Croce Verde di Jesi e la polizia locale.

Ultimo aggiornamento: 18:42

