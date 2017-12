Mergo, festa per nonna Ida alla casa di riposo È una vigilia da centenaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERGO - Quella di oggi è una vigilia di Natale davvero speciale alla casa di riposo “Adolfo Conti” di Mergo, una festa nella festa un po’ per tutti gli ospiti. Oggi non ci sarà solo il tradizionale scambio di auguri natalizi con tanto di brindisi e panettone, ma si taglierà anche una grande torta di compleanno per festeggiare un’ospite che proprio il giorno della vigilia, di ben 100 anni fa, è venuta alla luce. Festa grande per la nonnina Ida Colinucci che spegnerà le sue 100 candeline. La nonnina, da tre anni ospite della casa di riposo, oggi pomeriggio sarà festeggiata dalle amiche e dagli altri ospiti, dagli amministratori della Casa di Riposo e soprattutto i suoi due figli Paola e Sergio. Di origine romagnola ma anconetana di adozione, la signora Ida ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia. Il marito ha gestito una pasticceria, per cui la cura dei figli e la famiglia sono sempre state affidate dalla signora Ida.Oggi ripensa al passato con il sorriso. Gode di ottima salute unita ad un carattere aperto e gioviale che la porta a essere sempre di compagnia per gli altri nonnini ospiti della struttura, che ormai da qualche anno sono felicemente abituati a questa festa nella festa il giorno della vigilia, perché nonna Ida ogni anno ha spento le sue candeline e ha avuto la sua festa di compleanno – come una marcia di buon auspicio – verso quella clou dei 100. A rivolgerle un sentito augurio, anche il presidente del Cda della fondazione casa di riposo “Conti” di Mergo Riccardo Maderloni.