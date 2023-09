Loreto, Marocco devastato dal terremoto, lo strazio di Cheddira: «Soffro per il mio paese»

LORETO - "Soffro per il mio paese". E non potrebbe essere altrimenti: il bomber loretano italo-marocchino Walid Cheddira è rimasto sconvolto dalle terribile immagini provenienti dal Marocco. Un forte terremoto, di magnitudo 6.8, ha infatti colpito la zona di Marrakech, causando crolli e centinaia di morti e feriti, con un bilancio che è purtroppo destinato ad aggiornarsi. Le terribili immagini hanno scosso anche Cheddira, che in questa stagione ha esordito in Serie a con il Frosinone (al quale è approdato dopo un anno esaltante al Bari culminato con i Mondiali in Qatar giocati con il Marocco). Cheddira ha postato sui suoi canali social un panorama marocchino con in primo piano la bandiera, rossa col la stella verde simbolo della casa reale, scrivendo poche sentite riche di preghiera e vicinanza.

"Da questa notte - ha scritto Cheddira (anche in francese) tutto il Marocco attraversa un momento difficile.

Il mio cuore soffre per il mio paese. Vivere questi momenti non è facile per tutti. Il nostro pensiero va a tutte le vittime e ai feriti, che Allah li benedica❤️🇲🇦🤲🏽"