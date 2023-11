CIVITANOVA - Civitanova è sotto choc per l’improvvisa scomparsa di Svetlana Honizkaia, la 48enne estetista russa che martedì pomeriggio è morta mentre si trovava in Marocco, dove era andata per sottoporsi a un intervento di liposuzione. Tanti sogni ancora da realizzare, tanti progetti. Svetlana stava studiando per crescere professionalmente: era questa una delle sue più grandi passioni. Ma l’altro ieri la donna, che lascia il compagno e una figlia ventenne, ha accusato un malore che non le ha lasciato scampo.

I ricordi

È morta poco prima di rientrare in Italia. Tanti la conoscevano in città, dove risiedeva oramai da tanti anni e dove aveva tanti amici. Nessuna di loro si dà pace per la tragica fine di una donna sempre allegra, che amava divertirsi e trascorrere in compagnia le sue serate. Ancora non è stata fissata la data del rientro in Italia del feretro della 48enne russa. Le autorità marocchine, stando a quanto emerso, dovrebbero disporre l’autopsia per fare chiarezza sulle cause della morte. «Svetlana era la persona più bella e generosa che abbia mai conosciuto nella mia vita», racconta commossa una sua amica italiana.

Il dolore

«Ti voglio ricordare così: solare, spontanea, splendida. Hai avuto tante amiche, eri un punto di riferimento per tutte noi – ha scritto su Facebook una sua amica russa - con il tuo entusiasmo, la tua energia, la tua semplicità. Sei stata la testimone delle mie nozze e ci siamo divertite insieme ad animare la festa. Perdere un’amica è un dolore grande. Non riesco ad accettare che non ci sei più. Ciao Svet, illumina il cielo con il tuo sorriso». «Eri una gioia – ha scritto un’altra sua amica - Sempre felice e con un sorriso contagioso. Ogni volta che ti incontravo mi trasmettevi tanta felicità. Eri un sole che camminava sulla terra. Non ci posso credere. Te ne sei andata troppo presto, è ingiusto». Svetlana Honizkaia viveva in un appartamento in via Cecchetti, non lontano dal centro.