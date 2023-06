Il Gladiatore, sei ustionati sul set del film di Ridley Scott: cosa è successo

Dopo anni di attesa, si sta girando il sequel del film cult Il Gladiatore, ma durante le riprese di alcune scene sul set in Marocco qualcosa è andato storto. Un incidente ha provocato ustioni per almeno sei persone, mentre si stavano girando delle sequenze di azione. I sei feriti hanno richiesto cure sanitarie immediate, mentre 4 degli ustionati sono stati portati in ospedale perché le ferite erano più gravi.

Nessuno grave

A renderlo noto è lo studio di Hollywood, Paramount Pictures che ha diramato un comunicato alla stampa americana, che riferisce la testimonianza di uno stuntman nessuno dei sei feriti sarebbe in pericolo di vita: "Il benessere del cast e della troupe è della massima importanza per noi e abbiamo rigorose procedure di salute e sicurezza in tutte le nostre produzioni", ha dichiarato un portavoce di Paraomunt.

Cast principale

Nessuno degli attori protagonisti è rimasto coinvolto nell'incidente, tra cui Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington e Connie Nielsen, motivo per cui le riprese del film diretto anche stavolta da Ridley Scott e che portò alla fama mondiale Russell Crowe, vanno avanti.

Neanche la data di uscita è cambiata ed è prevista la distribuzione internazionale nelle sale il 22 novembre 2024.