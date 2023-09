Catastrofe in Marocco, terremoto di magnitudo 6.8: oltre mille vittime. Tra gli sfollati anche marchigiani

La terribile scossa di terremoto (6.8 magnitudo) che si è abbattuta in queste ore sul Marocco ha creato morte (oltre mille vittime accertate e migliaia di feritii) e devastazione. Sono 400 gli italiani attualmente in Marocco, tra cui marchigiani , colpito nella notte da un forte terremoto, e «stanno tutti bene». Lo ha reso noto il capo dell'Unità di crisi della Farnesina Nicola Minasi. Oltre ai primi 200 italiani che erano già stati segnalati e contattati - ha spiegato il diplomatico - ce ne sono altri 200 che partecipavano a una convention aziendale. «Siamo in contatto con tutti», ha assicurato Minasi.

L'Ambasciata di Rabat e il Consolato Generale di Casablanca, insieme all'Unità di Crisi e al Consolato Onorario di Marrakech, - si legge in una nota della Farnesina - si sono sin da subito attivati per fornire assistenza, in stretto contatto con le autorità marocchine, ai connazionali presenti nell'area interessata dal sisma. Il vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, è stato tenuto costantemente aggiornato sugli sviluppi della situazione sin dai primi momenti.

Italiani (e marchigiani) a Marrakech, la Farnesina: «Non andate in aeroporto»

«Invito gli italiani attualmente presenti nel Paese e non in possesso di biglietto aereo a evitare di dirigersi all'aeroporto di Marrakech, stante la congestione dello scalo, dove è in ogni caso operativa una cellula del Consolato Onorario di Marrakech raggiungibile al numero telefonico +21 2666342080.

La Farnesina continua a monitorare attentamente l'evolversi della situazione e esorta i concittadini presenti nel Paese a segnalare eventuali emergenze o difficoltà all'Ambasciata di Rabat (tel: +21 2537219730, cell. +212661221324), al Consolato Generale di Casablanca (tel: +21 2522437070, cell. +212661217332) e all'Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (tel: +39 0636225).

Intanto il mondo intero ha subito inviato messaggi di solidarietà alla popolazione marocchina: anche dalle Marche sono arrivate testimonianze come quella del sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ha esternato la propria vicinanza attraverso Twitter:

LEGGI ANCHE: Ancona, pronta la carica degli 8mila alunni. Che sorpresa, gli iscritti aumentano e gli stranieri tirano l'incremento

Il post

«Tragiche immagini arrivano da Marrakech colpita da un sisma devastante. Sono scene che noi marchigiani purtroppo conosciamo bene. Solidarietà al Marocco, al suo popolo, alle comunità marocchine in Italia e ai nostri connazionali che sono a Marrakech».

Tragiche immagini arrivano da Marrakech colpita da un sisma devastante. Sono scene che noi marchigiani purtroppo conosciamo bene. Solidarietà al #Marocco, al suo popolo, alle comunità marocchine in Italia e ai nostri connazionali che sono a Marrakech. — Matteo Ricci (@matteoricci) September 9, 2023

LO SCIAME SISMICO

Il Marocco «è interessato da un'intensa sismicità attestata da molti secoli. Gli eventi più rilevanti si concentrano lungo la costa del Mediterraneo e lungo i monti dell'Atlante. Da ricordare il terremoto dell'11 maggio 1624 che ha interessato la zona di Fes con una magnitudo stimata pari a 6.7; il 29 febbraio 1960 un terremoto di magnitudo 5.7 ha invece colpito, distruggendola e provocando 15.000 vittime, la città di Agadir che è stata completamente ricostruita».

È quanto sottolinea l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che traccia un quadro sintetico (con il supporto di mappe) in relazione al terremoto di magnitudo 6,8 lungo la catena dell'Atlante in Marocco verificatosi ieri alle 23,11 locali. A seguire, il Centro Sismologico Euro-mediterraneo ha localizzato altri 10 eventi, il più forte ha avuto magnitudo 4.8. I monti dell'Atlante sono una ampia zona di deformazione caratterizzata da raccorciamento crostale con direzione circa Nord-Sud.