Ilary Blasi nuda nella vasca con Bastian: il bagno hot di compleanno nella notte di fuoco a Marrakech

Sexy, seducente e irresistibile. Ilary Blasi sa bene come attirare l'attenzione. Questa volta la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha condiviso uno scatto in cui appare di spalle dentro una vasca completamente nuda. A riprendere il momento è stato il suo compagno Bastian, l'imprenditore tedesco che ha scelto come meta il Marocco per celebrare al meglio il compleanno della sua dolce metà.

Ilary Blasi, lo scatto seducente

La foto condivisa tra le Instagram stories ritrae Ilary Blasi senza vestiti addosso dentro la vasca privata che si trova in uno dei Riad più famosi e lussuosi di Marrakech.

Bastian, infatti, per l'occasione speciale ha optato per due biglietti con destinazione da sogno: Ilary Blasi ha spento 42 candeline dopo una cena romantica e super costosa a lume di candela organizzata dal suo Bastian Muller.

Dopo aver girato la città con una guida turistica, Ilary e Bastian hanno scelto un po' di sano relax rifugiandosi dentro la vasca privata del loro hotel. Lo scatto lascia poco all'immaginazione: anche se Ilary, infatti, si è mostrata di spalle è facile intravedere il lato B e le spalle super toniche e muscolose.