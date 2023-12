SENIGALLIA Choc al Vallone venerdì pomeriggio quando un residente, uscendo di casa, si è trovato un ladro in giardino e un altro in procinto di scavalcare la recinzione. Appena l’hanno visto sono scappati. La polizia, subito chiamata dal residente, li ha intercettati e inseguiti fino ad un campo vicino Strada della Chiusa, dove poi si sono dileguati.

La segnalazione

«Stasera intorno alle 17.40 uscendo di casa mi son ritrovato due individui intenti a scavalcare il mio cancello – racconta un residente in un post pubblicato venerdì sul gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia” -. Uno dei due già era entrato e l’altro si apprestava a scavalcare. Appena mi hanno visto sono subito fuggiti verso il campo di ulivi che sta dall’altra parte della strada. Io sto in via Comunale. Ho allertato subito la polizia che è arrivata poco dopo. I due erano vestiti tutti di nero con una sorta di sciarpa che copriva la faccia». La volante del Commissariato ha subito effettuato dei giri e quando li ha avvistati li ha inseguiti ma i malviventi sono riusciti a dileguarsi nel buio. La polizia era già intervenuta nella mattina nel quartiere del Vivere Verde dove era stato ripulito un appartamento in via Pierelli. Potrebbe essere la stessa banda che sta girando da qualche tempo. Un residente di via Barocci a Corinaldo, visitato mercoledì pomeriggio, ha le immagini della telecamera che ritrae due giovani mentre scappano dal retro di casa sua dopo essere entrati. «Hanno rotto una finestra per entrare – racconta il residente di Corinaldo – hanno rubato solo due orologi ma dentro casa era un caos». Nel pomeriggio di venerdì segnalazioni di giovani sospetti sono arrivate anche da Trecastelli, in particolare da Ripe e Monterado. Con l’avvicinarsi delle festività la presenza dei ladri è aumentata anche per il fatto che le abitazioni vengono lasciate più spesso incustodite in giornate frenetiche, tra il lavoro, la spesa e i regali. La raccomandazione delle forze dell’ordine è di segnalare sempre presenze sospette, che siano persone o macchine. Chiudere sempre bene le porte, con più mandate perché a volte la gente esce per piccole commissioni e se la tira dietro, rendendo più facile forzarla per aprirla. Capita anche che il sistema d’allarme per assenza brevi non venga inserito ma è opportuno farlo perché diversi sono stati i furti lampo, avvenuti anche per assenze di dieci minuti, come era successo a Marzocca in viale della Resistenza diversi giorni, fa quando i proprietari erano usciti per portare fuori il cane come facevano abitualmente. I controlli sono stati comunque intensificati.